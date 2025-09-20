JEP 2025 – Visite libre Château d’Audignies Audignies

JEP 2025 – Visite libre 20 et 21 septembre Château d’Audignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le chateau d’Audignies, inscrit aux Monuments Historiques, ouvre ses portes aux visiteurs.

Érigée à partir du début du XVe siècle, cette forteresse féodale a gardé douves, donjon, pont-levis, meurtrières et cul de basse-fosse.

Le parc, en visite libre, sera ouvert le samedi de 13h30 à 19h30, et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Situé en retrait de la route d’Aulnoye-Aymeries, le château est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert. Lové dans un ravissant cadre de verdure, il vous permettra une promenade familiale, le temps d’une pause bienvenue sous les frondaisons.

Château d’Audignies 25 rue du château – 59570 Audignies Audignies 59570 Nord Hauts-de-France http://www.audignies.fr Maison forte appuyée sur une tour du début du XVe siècle, entourée de douves en eau.

Journées européennes du patrimoine 2025

Arthur de Milleville