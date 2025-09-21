JEP 2025 Visite libre de la chapelle de Faubouloin de Corancy. Notre Dame du Frêne Corancy

Notre Dame du Frêne Chapelle de Faubouloin Corancy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la chapelle de Faubouloin de Corancy. Vous serez accueilli par un membre de l’association de sauvegarde du patrimoine de Corancy.

Accès à pieds ou en voiture (parking à 800 m de la chapelle) .

Notre Dame du Frêne Chapelle de Faubouloin Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 01 44

