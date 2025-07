JEP 2025 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

JEP 2025 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson samedi 20 septembre 2025.

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement et gratuitement la Maison des Hommes et des Paysages.

Vous en apprendrez plus sur le Parc naturel régional du Morvan, ses paysages, son histoire mais aussi sur ses savoir-faire grâce à une nouvelle salle dédiée à la plèchie, à la pierre sèche et aux céréales anciennes.

Des livrets Facile à Lire et à Comprendre , des audioguides et des petits livrets-jeux pour les enfants seront mis à disposition. .

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : JEP 2025 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages

