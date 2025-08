JEP 2025 Visite libre de la Tour Prisonnière Rue des fossés de la Tour Prisonnière Cusset

JEP 2025 Visite libre de la Tour Prisonnière Rue des fossés de la Tour Prisonnière Cusset samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite libre de la Tour Prisonnière

Rue des fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Site emblématique et incontournable de l’histoire médiévale de Cusset, la Tour Prisonnière invite, à l’occasion du week-end patrimonial, à venir pousser les portes de ses différents espaces pour un voyage intemporel entre réel et imaginaire. Visite libre.

.

Rue des fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

English :

The Tour Prisonnière, an emblematic site in the medieval history of Cusset, invites visitors to open the doors of its various rooms for a timeless journey between the real and the imaginary. Free admission.

German :

Der Tour Prisonnière ist ein Wahrzeichen der mittelalterlichen Geschichte von Cusset und lädt am Wochenende des Kulturerbes dazu ein, die Türen seiner verschiedenen Räume zu öffnen und eine zeitlose Reise zwischen Realität und Fantasie zu unternehmen. Freie Besichtigung.

Italiano :

La Tour Prisonnière è un luogo chiave della storia medievale di Cusset e, nell’ambito del Weekend del Patrimonio, i visitatori sono invitati ad aprire le porte delle sue varie stanze e a compiere un viaggio senza tempo tra il reale e l’immaginario. Ingresso libero.

Espanol :

La Tour Prisonnière es un lugar clave de la historia medieval de Cusset y, en el marco del Fin de Semana del Patrimonio, se invita a los visitantes a abrir las puertas de sus distintas salas y emprender un viaje intemporal entre lo real y lo imaginario. Entrada gratuita.

L’événement JEP 2025 Visite libre de la Tour Prisonnière Cusset a été mis à jour le 2025-07-28 par Vichy Destinations