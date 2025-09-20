JEP 2025 Visite libre de la tuilerie de Bomplein Tuilerie de Bomplein Couzon

JEP 2025 Visite libre de la tuilerie de Bomplein Tuilerie de Bomplein Couzon samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite libre de la tuilerie de Bomplein

Tuilerie de Bomplein Lieu dit Bomplein Couzon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte de la tuilerie de Bomplein, ancien établissement ayant fonctionné de 1856 à 1969 et dont la production était essentiellement composée de petites tuiles plates, dites tuiles bourbonnaises .

.

Tuilerie de Bomplein Lieu dit Bomplein Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 20 86 couzon.mairie@wanadoo.fr

English :

Discover the Bomplein tile factory, a former factory that operated from 1856 to 1969, producing mainly small flat tiles known as « tuiles bourbonnaises ».

German :

Entdecken Sie die Ziegelei von Bomplein, eine alte Einrichtung, die von 1856 bis 1969 in Betrieb war und deren Produktion hauptsächlich aus kleinen flachen Dachziegeln, den sogenannten « tuiles bourbonnaises », bestand.

Italiano :

Visitate la fabbrica di piastrelle di Bomplein, un’antica fabbrica che ha operato dal 1856 al 1969, producendo principalmente piccole piastrelle piatte note come « tuiles bourbonnaises ».

Espanol :

Visite la fábrica de azulejos Bomplein, una antigua fábrica que funcionó de 1856 a 1969, produciendo principalmente pequeños azulejos planos conocidos como « tuiles bourbonnaises ».

L’événement JEP 2025 Visite libre de la tuilerie de Bomplein Couzon a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région