JEP 2025 Visite libre de l’église Saint-Euphrône Le Bourg Corancy

JEP 2025 Visite libre de l’église Saint-Euphrône

Le Bourg Eglise Saint-Euphrône Corancy Nièvre

Gratuit

Gratuit

2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Saint-Euphrône de Corancy. Vous serez accueilli par un membre de l’association de sauvegarde du patrimoine de Corancy.

Cette église paroissiale a fait l’objet de nombreux remaniements du XIVe au XIXe siècles, à partir d’une base des XIe et XIIe siècles. Elle possède un chœur voûté en ogives. Son intérêt est augmenté par la découverte de peintures murales, apôtres des hauts murs du chœur (XIVe siècle), décorations mur d’autel (fin XVIIe siècle), litre seigneuriale (début XVIIIe siècle). Étude réalisée dans l’Inventaire général reprise dans Richesse d’Art du Morvan (1983, n°96-98) .

Le Bourg Eglise Saint-Euphrône Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 01 44

