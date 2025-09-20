JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons
Bourg-des-Maisons Dordogne
Visites libres de l’église de 10h à 16h dans le cadre des Journées du Patrimoine
Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 13 73
English : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie
Free tours of the church from 10am to 4pm as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days)
German : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie
Freie Besichtigung der Kirche von 10 bis 16 Uhr im Rahmen der Tage des Kulturerbes
Italiano :
Visite autoguidate della chiesa dalle 10.00 alle 16.00 nell’ambito delle Giornate del Patrimonio
Espanol : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie
Visitas autoguiadas a la iglesia de 10.00 a 16.00 horas, en el marco de las Jornadas del Patrimonio
