JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie

Bourg-des-Maisons Dordogne

Visites libres de l’église de 10h à 16h dans le cadre des Journées du Patrimoine

Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 13 73

English : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie

Free tours of the church from 10am to 4pm as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days)

German : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie

Freie Besichtigung der Kirche von 10 bis 16 Uhr im Rahmen der Tage des Kulturerbes

Italiano :

Visite autoguidate della chiesa dalle 10.00 alle 16.00 nell’ambito delle Giornate del Patrimonio

Espanol : JEP 2025 Visite libre de l’église Sainte-Marie

Visitas autoguiadas a la iglesia de 10.00 a 16.00 horas, en el marco de las Jornadas del Patrimonio

