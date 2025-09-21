JEP 2025-Visite libre du musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère

JEP 2025-Visite libre du musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025-Visite libre du musée de la Chaussure

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Profitez des JEP pour (re)découvrir les riches collections du musée de la Chaussure; un voyage passionnante à travers l’histoire et la mode.

.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr

English :

Make the most of the YPD to (re)discover the rich collections of the Musée de la Chaussure; an exciting journey through history and fashion.

German :

Nutzen Sie die JEP, um die reichen Sammlungen des Musée de la Chaussure (wieder) zu entdecken; eine spannende Reise durch die Geschichte und die Mode.

Italiano :

Approfittate delle Giornate della Gioventù per (ri)scoprire le ricche collezioni del Musée de la Chaussure un affascinante viaggio nella storia e nella moda.

Espanol :

Aprovecha las Jornadas de la Juventud para (re)descubrir las ricas colecciones del Musée de la Chaussure, un viaje fascinante a través de la historia y la moda.

L’événement JEP 2025-Visite libre du musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-08 par Valence Romans Tourisme