JEP 2025 Visite libre du musée Ma p’tite école Musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Entrée gratuite et visite libre au musée Ma p’tite école à côté du barrage du lac des Settons .

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 53 32

