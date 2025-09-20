JEP 2025 Visite libre Villa Majorelle Nancy

JEP 2025 Visite libre Villa Majorelle Nancy samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Visite libre Villa Majorelle

1 Rue Louis Majorelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une visite libre de cette villa emblématique pour découvrir son architecture, son mobilier et ses décors uniques, reflets des techniques et idées nouvelles portées par l’École de Nancy au tournant du XXe siècle.

Sans réservationTout public

0 .

1 Rue Louis Majorelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

A self-guided tour of this emblematic villa to discover its unique architecture, furnishings and decor, reflecting the new techniques and ideas of the École de Nancy at the turn of the 20th century.

No reservation required

German :

Eine freie Besichtigung dieser emblematischen Villa, um ihre Architektur, ihr Mobiliar und ihre einzigartigen Dekorationen zu entdecken, die die neuen Techniken und Ideen widerspiegeln, die von der École de Nancy um die Wende zum 20. Jahrhundert getragen wurden.

Ohne Reservierung

Italiano :

Partecipate a una visita autoguidata di questa iconica villa per scoprirne l’architettura, l’arredamento e le decorazioni uniche, che riflettono le nuove tecniche e idee dell’École de Nancy al volgere del XX secolo.

Non è richiesta la prenotazione

Espanol :

Realice una visita autoguiada por esta emblemática villa para descubrir su arquitectura, mobiliario y decoración únicos, reflejo de las nuevas técnicas e ideas de la École de Nancy de principios del siglo XX.

No es necesario reservar

L’événement JEP 2025 Visite libre Villa Majorelle Nancy a été mis à jour le 2025-08-20 par DESTINATION NANCY