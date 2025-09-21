JEP 2025 VISITE LUDIQUE DE L’ÉGLISE Puichéric

JEP 2025 VISITE LUDIQUE DE L’ÉGLISE

Rue de l’Église Puichéric Aude

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Visite libre et ludique de l’église et de son clocher

Partez à la découverte de l’église et de son clocher à votre rythme, grâce à un parcours ludique accessible à tous.

Une manière originale et interactive d’explorer ce patrimoine chargé d’histoire !

Rue de l’Église Puichéric 11700 Aude Occitanie +33 4 68 27 89 89

English :

Free, fun tour of the church and bell tower

Discover the church and its bell tower at your own pace, thanks to a fun tour open to all.

An original and interactive way to explore this heritage site steeped in history!

German :

Freie und spielerische Besichtigung der Kirche und des Glockenturms

Entdecken Sie die Kirche und ihren Glockenturm in Ihrem eigenen Tempo auf einem spielerischen Rundgang, der für alle zugänglich ist.

Eine originelle und interaktive Art, dieses geschichtsträchtige Erbe zu erkunden!

Italiano :

Visita gratuita e divertente della chiesa e del suo campanile

Scoprite la chiesa e il suo campanile al vostro ritmo, grazie a un divertente percorso accessibile a tutti.

Un modo originale e interattivo per esplorare questo sito ricco di storia!

Espanol :

Visita lúdica y gratuita de la iglesia y su campanario

Descubra la iglesia y su campanario a su ritmo, gracias a un recorrido lúdico accesible a todos.

Una manera original e interactiva de descubrir este patrimonio cargado de historia

