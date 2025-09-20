JEP 2025 visite parmi les premières soulacaises à Saint-Laurent-Médoc Atelier du Magasin Saint-Laurent-Médoc

JEP 2025 visite parmi les premières soulacaises à Saint-Laurent-Médoc Atelier du Magasin Saint-Laurent-Médoc samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 visite parmi les premières soulacaises à Saint-Laurent-Médoc

Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

dans le cadre des JEP, dont le thème est consacré au patrimoine architectural, vous aurez la possibilité de visiter l’atelier de sculpture céramique et bronze.

L’occasion de découvrir un espace artistique unique où la création prend vie, entre céramique et bronze.

La maison qui abrite cet atelier, construite sous Napoléon III, a ce style architectural qui s’apparente aux constructions « soulacaises ». .

Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 07 22

English :

German : JEP 2025 visite parmi les premières soulacaises à Saint-Laurent-Médoc

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 visite parmi les premières soulacaises à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Médoc-Vignoble