JEP 2025 : Visite patrimoniale de la mairie du 5e arr. : un chefs-d’œuvre de l’Art déco Mairie du 5e arrondissement PARIS samedi 20 septembre 2025.

Longtemps en quête d’un emplacement, la mairie du 5e arrondissement est installée place du Panthéon. Dès sa construction, lancée en 1844-1846, elle est conçue en miroir de ce grand monument et pensée comme un écrin architectural destiné à le mettre en valeur. En 1913, son agrandissement est décidé et confié en 1921 à l’architecte René Patouillard-Demoriane. Ce dernier en fait une véritable vitrine de l’Art déco, courant artistique qui triomphe à l’Exposition de 1925. Cette visite vous permettra d’en découvrir les spectaculaires espaces intérieurs et le point d’orgue : la salle des fêtes, fruit du travail du célèbre décorateur et ensemblier de génie, Jacques-Emile Ruhlmann.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir un chef-d’oeuvre de l’Art déco !

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h00 à 15h00

Le dimanche 21 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h30 à 15h30

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h15 à 17h15

gratuit

Places limitées

Tout public.

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/369139/evenement/18829635/visite-patrimoniale-de-la-mairie-du-5e-arr-un-chef-doeuvre-de-lart-deco#/events/18829635