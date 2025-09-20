JEP 2025 VISITE THÉÂTRALISÉE ET SPECTACLE FAMILIAL Castelnaudary

JEP 2025 VISITE THÉÂTRALISÉE ET SPECTACLE FAMILIAL

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

La ville de Castelnaudary et ses associations vous proposent une visite théâtralisée du Théâtre des 3 Ponts à partir de 9h30, suivie d’un spectacle familial Histoires à deux voix par la Cie ici et pas ailleurs dès 11h. Une matinée à partager en famille pour découvrir l’univers jeune public de la nouvelle saison culturelle !

Réservation conseillée.

Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85

English :

The town of Castelnaudary and its associations invite you to take a theatrical tour of the Théâtre des 3 Ponts from 9:30 am, followed by a family show « Histoires à deux voix » by the Cie ici et pas ailleurs from 11 am. A morning to share with the whole family to discover the world of young audiences in the new cultural season!

Reservations recommended.

German :

Die Stadt Castelnaudary und ihre Verbände bieten Ihnen ab 9:30 Uhr eine theatralische Führung durch das Théâtre des 3 Ponts an, gefolgt von einer Familienvorstellung « Histoires à deux voix » der Cie ici et pas ailleurs ab 11 Uhr. Ein Vormittag für die ganze Familie, um die Welt des jungen Publikums der neuen Kultursaison zu entdecken!

Reservierung empfohlen.

Italiano :

La città di Castelnaudary e le sue associazioni propongono una visita drammatizzata del Théâtre des 3 Ponts a partire dalle 9.30, seguita da uno spettacolo per famiglie intitolato « Histoires à deux voix » della Cie ici et pas ailleurs a partire dalle 11.00. Una mattinata da condividere con tutta la famiglia per scoprire il mondo del pubblico giovane della nuova stagione culturale!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

La ciudad de Castelnaudary y sus asociaciones proponen una visita teatralizada al Théâtre des 3 Ponts a partir de las 9.30 h, seguida de un espectáculo familiar titulado « Histoires à deux voix » de la Cie ici et pas ailleurs a partir de las 11 h. Una mañana para compartir con toda la familia y descubrir el universo del público joven en la nueva temporada cultural

Se recomienda reservar.

