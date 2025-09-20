JEP 2025 Visites de l’église Saint-Médard Saint-Méard-de-Drône

JEP 2025 Visites de l’église Saint-Médard

Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-20 2025-09-21

Visites Commentées de l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 34 69

English : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Médard

Guided tours of the church as part of Heritage Days at 10am, 11am, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm

German : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Médard

Kommentierte Besichtigungen der Kirche im Rahmen der Tage des offenen Denkmals um 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr

Italiano :

Visite guidate alla chiesa nell’ambito delle Giornate del Patrimonio alle 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00

Espanol : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Médard

Visitas guiadas a la iglesia en el marco de las Jornadas del Patrimonio, a las 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 y 17.00 h

