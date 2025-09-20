JEP 2025 Visites de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Grand-Brassac
JEP 2025 Visites de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Grand-Brassac Dordogne
Visites Commentées de l’église dans le cadre des Journées du Patrimoine de 9h à 19h
Grand-Brassac 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 71 92
English : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Guided tours of the church as part of the Heritage Days from 9am to 7pm
German : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Kommentierte Besichtigungen der Kirche im Rahmen der Tage des Kulturerbes von 9 bis 19 Uhr
Italiano :
Visite guidate alla chiesa nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, dalle 9.00 alle 19.00
Espanol : JEP 2025 Visites de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Visitas guiadas a la iglesia en el marco de las Jornadas del Patrimonio de 9.00 a 19.00 horas
