JEP 2025 VISITES DU PRIEURÉ DE MARCEVOL Arboussols samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit Monesti Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir le prieuré de Marcevol comme vous ne l’avez jamais vu ! Que ce soit de façon libre ou commentée (à 11h), arpentez ces couloirs pluricentenaires et découvrez une vie unique. Gratuit.

Lieu-dit Monesti Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 25 prieuredemarcevol@free.fr

English :

Come and discover the Marcevol priory as you’ve never seen it before! Whether on your own or with a guide (at 11am), explore the centuries-old corridors and discover a unique way of life. Free admission.

German :

Entdecken Sie das Priorat von Marcevol, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben! Ob auf eigene Faust oder mit Führung (um 11 Uhr), wandeln Sie durch diese mehrere Jahrhunderte alten Gänge und entdecken Sie ein einzigartiges Leben. Kostenlos.

Italiano :

Venite a scoprire il priorato di Marcevol come non l’avete mai visto prima! Da soli o con una guida (alle 11), esplorate i corridoi secolari e scoprite uno stile di vita unico. Ingresso libero.

Espanol :

Venga a descubrir el priorato de Marcevol como nunca antes lo había visto Solo o con un guía (a las 11 h), recorra los pasillos centenarios y descubra un modo de vida único. Entrada gratuita.

