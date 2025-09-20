JEP 2025 Visites guidées à Passages Troyes

>> Visites guidées exceptionnelles de la maison Marot et de son jardin



À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, le centre d’art contemporain Passages vous invite à redécouvrir le lieu qui l’héberge et son architecture la maison Marot. Ancienne demeure familiale et bonneterie, puis École des Beaux-Arts, et enfin centre d’art contemporain, cette maison du XIXe siècle conserve les traces de son histoire dans sur ses murs et dans son jardin.



Venez redécouvrir l’histoire de la maison et de son jardin en compagnie d’une médiatrice.



Les samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h00 et 17h00,

Entrée libre et gratuite.



>> Visites guidées de l’exposition « Quitte ou Double »



La maison bourgeoise du XIXe siècle se métamorphose à l’occasion de l’exposition Quitte ou Double de Brice Dellsperger. Artiste cinéaste et plasticien, Brice Dellsperger reproduit plan par plan, mot pour mot, des scènes cultes du cinéma des années 1970 et 1980, dans sa série vidéo emblématique Body Double.



Laissez-vous guider à travers cette nouvelle exposition, en compagnie d’une médiatrice qui vous en dévoilera les clés de lecture.



Les samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h00 et 16h00,

Entrée libre et gratuite. .

Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

