JEP 2025 VISITES GUIDÉES DU CENTRE HISTORIQUE DE LUNEL Lunel

JEP 2025 VISITES GUIDÉES DU CENTRE HISTORIQUE DE LUNEL

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Gratuit. Durée environ 60 minutes jauge limitée à 25 personnes.

Deux créneaux de visites sont proposés 11h30 et 14h30.

Réservation obligatoire au 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV devant l’Office de tourisme.

Partez avec les guides de l’Office de tourisme, à la découverte de la riche histoire de la cité Pescalune. Ce territoire entre mer et montagne, Espagne et Italie, levant et couchant est, de temps immémoriaux, un lieu de passage via d’antiques chemins ou par un réseau de roubines, de lagunes et de canaux. Petit à petit, les hommes s’y établissent et apprennent à en tirer parti. C’est le début d’une longue histoire qui conduit ici et maintenant, jusqu’à vous. .

16 Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 71 01 37

English :

Free admission. Duration: approx. 60 minutes limited to 25 people.

Two tour times are available: 11:30 a.m. and 2:30 p.m.

Booking essential on 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV in front of the Tourist Office.

German :

Kostenlos. Dauer: ca. 60 Minuten begrenzte Teilnehmerzahl von 25 Personen.

Es werden zwei Besichtigungszeiten angeboten: 11:30 Uhr und 14:30 Uhr.

Reservierung erforderlich unter 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV vor dem Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Ingresso libero. Durata: circa 60 minuti capacità limitata a 25 persone.

Sono disponibili due orari di visita: 11.30 e 14.30.

Prenotazione obbligatoria al numero 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Entrada gratuita. Duración: unos 60 minutos aforo limitado a 25 personas.

Dos horarios disponibles: 11.30 h y 14.30 h.

Imprescindible reservar en el 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo.

