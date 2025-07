JEP 2025 Visites guidées du château de Montgilbert Montgilbert Ferrières-sur-Sichon

JEP 2025 Visites guidées du château de Montgilbert

Montgilbert Château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée du château de Montgilbert, forteresse médiévale des XIII XVème siècles, au cœur de la Montagne bourbonnaise, restaurée par des chantiers de bénévoles par une association locale membre du réseau REMPART.

Montgilbert Château de Montgilbert Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 45 24 31 montgilbert@rempart.com

English :

Guided tour of Château de Montgilbert, a medieval fortress dating from the 13th ? XVth century medieval fortress in the heart of the Montagne Bourbonnaise, restored by a local REMPART association through volunteer workcamps.

German :

Führung durch das Schloss Montgilbert, eine mittelalterliche Festung aus dem XIII? 15. Jahrhundert im Herzen der Montagne bourbonnaise, die von einem lokalen Verein, der Mitglied des REMPART-Netzwerks ist, durch freiwillige Arbeitseinsätze restauriert wurde.

Italiano :

Visita guidata dello Château de Montgilbert, una fortezza medievale risalente al XIII? XV secolo nel cuore della Montagne Bourbonnaise, restaurata da un’associazione locale membro della rete REMPART.

Espanol :

Visita guiada del Castillo de Montgilbert, fortaleza medieval del siglo XIII ? XV, en el corazón de la Montagne Bourbonnaise, restaurado por una asociación local miembro de la red REMPART.

