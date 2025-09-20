JEP 2025 VISITES GUIDÉES DU MUSEE DE LA TOUR DES PRISONS DE LUNEL Lunel

16 Cours Gabriel Péri Lunel Hérault

Gratuit. Durée environ 45 minutes jauge limitée à 15 personnes.

Deux créneaux de visites sont proposés 9h30 et 16h.

Réservation obligatoire au 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV devant l’Office de tourisme.

Quatre siècles après leur édification au XIIe siècle, les murailles de la tour sont transformées en une terrible prison, fonctionnelle jusqu’à la première guerre mondiale. Prisonniers victimes des guerres de religion puis détenus de droit commun, connaîtront des conditions d’incarcération épouvantables, dans un bastion où la seule évasion symbolique sera pour eux de raconter leur histoire sur les murs. Une lampe torche à la main, le guide vous aide, en lumière rasante, à déchiffrer quelques-uns des 300 graffitis laissés par les prisonniers. .

16 Cours Gabriel Péri Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 71 01 37

English :

Free admission. Duration: approx. 45 minutes limited to 15 people.

Two tour times are available: 9:30am and 4pm.

Booking essential on 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV in front of the Tourist Office.

German :

Die Teilnahme ist kostenlos. Dauer: ca. 45 Minuten begrenzte Teilnehmerzahl von 15 Personen.

Es werden zwei Besichtigungszeiten angeboten: 9:30 Uhr und 16:00 Uhr.

Reservierung erforderlich unter 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

RDV vor dem Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Ingresso libero. Durata: circa 45 minuti capacità limitata a 15 persone.

Sono disponibili due orari di visita: alle 9.30 e alle 16.00.

Prenotazione obbligatoria allo 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Entrada gratuita. Duración: 45 minutos aproximadamente aforo limitado a 15 personas.

Dos horarios disponibles: 9.30 h y 16 h.

Imprescindible reservar en el 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo.

