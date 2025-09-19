JEP 2025 VISITES GUIDÉES & PROJECTION VIDÉO SUR LES MURS DU SONAMBULE + APÉROMIX Gignac

2 avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Pour la toute première participation du Sonambule aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP), ils sortent le grand jeu avec leur partenaire Culture Underground !

Colombe Delacoste, artiste vidéaste, viendra métamorphoser la façade du Sonambule avec un monumental VJing, une performance visuelle immersive et poétique. Une manière originale de mettre à l’honneur le patrimoine architectural du lieu, thème de l’édition 2025 des JEP.

Côté coulisses, suivez des visites guidées (18h30 ou 19h30, gratuites sur inscription d’une durée de 30min) qui vous feront prendre de la hauteur et vous dévoileront tous les recoins de votre salle de concert préférée.

Bar & foodtruck sur place dès 18h30

Dans le patio, c’est le retour des Apéros Mix des DJ set à ciel ouvert pour danser toute la nuit.

Aux platines :

dj Nana electro / house / african

dj Ephemere techno / electro/funky

dj Kry Ilona techno / electro / hard trance

dj EVASION electro / minimal

dj LULU electro house / dance .

2 avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02

English :

For Sonambule’s very first participation in the European Heritage Days (JEP), they’re pulling out all the stops with their partner Culture Underground!

German :

Für die allererste Teilnahme des Sonambule an den Europäischen Tagen des Kulturerbes (JEP) ziehen sie mit ihrem Partner Culture Underground alle Register!

Italiano :

Per la prima partecipazione di Sonambule alle Giornate Europee del Patrimonio (JEP), il partner Culture Underground sta dando il meglio di sé!

Espanol :

Para su primera participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP), Sonambule se ha puesto las pilas con su socio Culture Underground

