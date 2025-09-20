JEP 2025 Visites libre et guidée du Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

JEP 2025 Visites libre et guidée du Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Entrée gratuite au musée tout le week-end aux horaires habituels, samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Visite guidée du musée samedi à 15h .

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05

