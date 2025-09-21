JEP 2025 Visites libres de villas Mers-les-Bains

JEP 2025 Visites libres de villas Mers-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 Visites libres de villas

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Dimanche 21 septembre

14h > 17h Gratuit

Visites libres d’intérieurs de villas du quartier balnéaire de Mers-les-Bains

Les propriétaires ouvrent leurs portes et racontent l’histoire de leur villa.

Santa Thérésia (RDC et cage d’escalier) 77 esplanade du Général Leclerc

Le Petit Marly (RDC) 5 rue Duquesne

La Sirène (cage d’escalier et appartement du 1er étage) 1 rue Maurice Dupont à l’angle de l’esplanade

Occident (RDC) 31 esplanade du Général Leclerc

L’ancien presbytère (RDC) avec rétrospective photographique à l’extérieur 3 rue Joseph Legad

Présentation devant les Villas

La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau

Rétrospective de la transformation d’une maison rurale en villa

La Violette 23 esplanade du Général Leclerc

Présentation de la façade en cours de rénovation, par Jean-Louis Allegrand, propriétaire et Louise Bulcourt, restauratrice de céramiques 14h > 17h

Dimanche 21 septembre 14h30 Où se cache le lion ?

Une pièce phare de la restauration de La Violette sera dévoilée.

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr

English :

Sunday, September 21st

2 pm > 5 pm Free

Self-guided tours of villa interiors in the seaside district of Mers-les-Bains

Owners open their doors and tell the story of their villa.

Santa Thérésia (ground floor and stairwell) 77 esplanade du Général Leclerc

Le Petit Marly (ground floor) 5 rue Duquesne

La Sirène (stairwell and 1st floor apartment) 1 rue Maurice Dupont at the corner of the esplanade

Occident (ground floor) 31 esplanade du Général Leclerc

« L?ancien presbytère » (ground floor) with retrospective photographic exhibition outside 3 rue Joseph Legad

Presentation in front of the Villas

La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau

Retrospective of the transformation of a rural house into a villa

La Violette 23 esplanade du Général Leclerc

Presentation of the facade currently being renovated, by Jean-Louis Allegrand, owner and Louise Bulcourt, ceramics restorer 14h > 17h

Sunday, September 21 ? 2.30pm: Where’s the lion hiding?

A key piece in the restoration of La Violette will be unveiled.

German :

Sonntag, 21. September

14h > 17h Kostenlos

Freie Besichtigung der Innenräume von Villen im Badeviertel von Mers-les-Bains

Die Eigentümer öffnen ihre Türen und erzählen die Geschichte ihrer Villa.

Santa Thérésia (Erdgeschoss und Treppenhaus) 77 esplanade du Général Leclerc

Le Petit Marly (Erdgeschoss) 5 rue Duquesne

La Sirène (Treppenhaus und Wohnung im 1. Stock) 1 rue Maurice Dupont an der Ecke zur Esplanade

Occident (Erdgeschoss) 31 esplanade du Général Leclerc

« L’ancien presbytère » (Erdgeschoss) mit fotografischer Retrospektive im Außenbereich 3 rue Joseph Legad

Präsentation vor den Villen

La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau »

Rückblick auf die Umwandlung eines Landhauses in eine Villa

La Violette 23 esplanade du Général Leclerc

Präsentation der Fassade, die gerade renoviert wird, durch Jean-Louis Allegrand, Eigentümer, und Louise Bulcourt, Keramikrestauratorin 14h > 17h

Sonntag, 21. September ? 14.30 Uhr: Wo ist der Löwe versteckt?

Ein Schlüsselstück der Restaurierung von La Violette wird enthüllt.

Italiano :

Domenica 21 settembre

14:00 > 17:00 Gratuito

Visite autoguidate agli interni delle ville del quartiere balneare di Mers-les-Bains

I proprietari aprono le porte e raccontano la storia della loro villa.

Santa Thérésia (piano terra e vano scale) 77 esplanade du Général Leclerc

Le Petit Marly (piano terra) 5 rue Duquesne

La Sirène (tromba delle scale e appartamento al 1° piano) 1 rue Maurice Dupont all’angolo della spianata

Occident (piano terra) 31 esplanade du Général Leclerc

« L’ancien presbytère » (piano terra) con retrospettiva fotografica all’esterno 3 rue Joseph Legad

Presentazione davanti alle Ville

La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau

Retrospettiva della trasformazione di una casa rurale in villa

La Violette 23 esplanade du Général Leclerc

Presentazione della facciata in corso di restauro, a cura di Jean-Louis Allegrand, proprietario e Louise Bulcourt, restauratrice di ceramiche Ore 14.00 > 17.00

Domenica 21 settembre ? 14.30: Dove si nasconde il leone?

Verrà svelato un pezzo chiave del restauro de La Violette.

Espanol :

Domingo 21 de septiembre

14.00 > 17.00 h Gratuito

Visitas autoguiadas de los interiores de las villas del barrio costero de Mers-les-Bains

Los propietarios abren sus puertas y cuentan la historia de su villa.

Santa Thérésia (planta baja y escalera) 77 esplanade du Général Leclerc

Le Petit Marly (planta baja) 5 rue Duquesne

La Sirène (hueco de la escalera y 1er piso) 1 rue Maurice Dupont esquina con la explanada

Occident (planta baja) 31 esplanade du Général Leclerc

« L’ancien presbytère » (planta baja) con retrospectiva fotográfica en el exterior 3 rue Joseph Legad

Presentación frente a las Villas

La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau

Retrospectiva de la transformación de una casa rural en villa

La Violette 23 esplanade du Général Leclerc

Presentación de la fachada en curso de renovación, a cargo de Jean-Louis Allegrand, propietario, y Louise Bulcourt, restauradora de cerámica 14:00 h > 17:00 h

Domingo 21 de septiembre ? 14.30 h: ¿Dónde se esconde el león?

Se desvelará una pieza clave en la restauración de La Violette.

