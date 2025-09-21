JEP 2025 Visites libres de villas Mers-les-Bains
JEP 2025 Visites libres de villas Mers-les-Bains dimanche 21 septembre 2025.
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme
Dimanche 21 septembre
14h > 17h Gratuit
Visites libres d’intérieurs de villas du quartier balnéaire de Mers-les-Bains
Les propriétaires ouvrent leurs portes et racontent l’histoire de leur villa.
Santa Thérésia (RDC et cage d’escalier) 77 esplanade du Général Leclerc
Le Petit Marly (RDC) 5 rue Duquesne
La Sirène (cage d’escalier et appartement du 1er étage) 1 rue Maurice Dupont à l’angle de l’esplanade
Occident (RDC) 31 esplanade du Général Leclerc
L’ancien presbytère (RDC) avec rétrospective photographique à l’extérieur 3 rue Joseph Legad
Présentation devant les Villas
La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau
Rétrospective de la transformation d’une maison rurale en villa
La Violette 23 esplanade du Général Leclerc
Présentation de la façade en cours de rénovation, par Jean-Louis Allegrand, propriétaire et Louise Bulcourt, restauratrice de céramiques 14h > 17h
Dimanche 21 septembre 14h30 Où se cache le lion ?
Une pièce phare de la restauration de La Violette sera dévoilée.
Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Sunday, September 21st
2 pm > 5 pm Free
Self-guided tours of villa interiors in the seaside district of Mers-les-Bains
Owners open their doors and tell the story of their villa.
Santa Thérésia (ground floor and stairwell) 77 esplanade du Général Leclerc
Le Petit Marly (ground floor) 5 rue Duquesne
La Sirène (stairwell and 1st floor apartment) 1 rue Maurice Dupont at the corner of the esplanade
Occident (ground floor) 31 esplanade du Général Leclerc
« L?ancien presbytère » (ground floor) with retrospective photographic exhibition outside 3 rue Joseph Legad
Presentation in front of the Villas
La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau
Retrospective of the transformation of a rural house into a villa
La Violette 23 esplanade du Général Leclerc
Presentation of the facade currently being renovated, by Jean-Louis Allegrand, owner and Louise Bulcourt, ceramics restorer 14h > 17h
Sunday, September 21 ? 2.30pm: Where’s the lion hiding?
A key piece in the restoration of La Violette will be unveiled.
German :
Sonntag, 21. September
14h > 17h Kostenlos
Freie Besichtigung der Innenräume von Villen im Badeviertel von Mers-les-Bains
Die Eigentümer öffnen ihre Türen und erzählen die Geschichte ihrer Villa.
Santa Thérésia (Erdgeschoss und Treppenhaus) 77 esplanade du Général Leclerc
Le Petit Marly (Erdgeschoss) 5 rue Duquesne
La Sirène (Treppenhaus und Wohnung im 1. Stock) 1 rue Maurice Dupont an der Ecke zur Esplanade
Occident (Erdgeschoss) 31 esplanade du Général Leclerc
« L’ancien presbytère » (Erdgeschoss) mit fotografischer Retrospektive im Außenbereich 3 rue Joseph Legad
Präsentation vor den Villen
La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau »
Rückblick auf die Umwandlung eines Landhauses in eine Villa
La Violette 23 esplanade du Général Leclerc
Präsentation der Fassade, die gerade renoviert wird, durch Jean-Louis Allegrand, Eigentümer, und Louise Bulcourt, Keramikrestauratorin 14h > 17h
Sonntag, 21. September ? 14.30 Uhr: Wo ist der Löwe versteckt?
Ein Schlüsselstück der Restaurierung von La Violette wird enthüllt.
Italiano :
Domenica 21 settembre
14:00 > 17:00 Gratuito
Visite autoguidate agli interni delle ville del quartiere balneare di Mers-les-Bains
I proprietari aprono le porte e raccontano la storia della loro villa.
Santa Thérésia (piano terra e vano scale) 77 esplanade du Général Leclerc
Le Petit Marly (piano terra) 5 rue Duquesne
La Sirène (tromba delle scale e appartamento al 1° piano) 1 rue Maurice Dupont all’angolo della spianata
Occident (piano terra) 31 esplanade du Général Leclerc
« L’ancien presbytère » (piano terra) con retrospettiva fotografica all’esterno 3 rue Joseph Legad
Presentazione davanti alle Ville
La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau
Retrospettiva della trasformazione di una casa rurale in villa
La Violette 23 esplanade du Général Leclerc
Presentazione della facciata in corso di restauro, a cura di Jean-Louis Allegrand, proprietario e Louise Bulcourt, restauratrice di ceramiche Ore 14.00 > 17.00
Domenica 21 settembre ? 14.30: Dove si nasconde il leone?
Verrà svelato un pezzo chiave del restauro de La Violette.
Espanol :
Domingo 21 de septiembre
14.00 > 17.00 h Gratuito
Visitas autoguiadas de los interiores de las villas del barrio costero de Mers-les-Bains
Los propietarios abren sus puertas y cuentan la historia de su villa.
Santa Thérésia (planta baja y escalera) 77 esplanade du Général Leclerc
Le Petit Marly (planta baja) 5 rue Duquesne
La Sirène (hueco de la escalera y 1er piso) 1 rue Maurice Dupont esquina con la explanada
Occident (planta baja) 31 esplanade du Général Leclerc
« L’ancien presbytère » (planta baja) con retrospectiva fotográfica en el exterior 3 rue Joseph Legad
Presentación frente a las Villas
La Rieuse 1 rue Georges Clemenceau
Retrospectiva de la transformación de una casa rural en villa
La Violette 23 esplanade du Général Leclerc
Presentación de la fachada en curso de renovación, a cargo de Jean-Louis Allegrand, propietario, y Louise Bulcourt, restauradora de cerámica 14:00 h > 17:00 h
Domingo 21 de septiembre ? 14.30 h: ¿Dónde se esconde el león?
Se desvelará una pieza clave en la restauración de La Violette.
