JEP 2025 VOYAGE DANS LE TEMPS À VILLEROUGE-TERMENÈS Villerouge-Termenès

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès Aude

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Visite libre du château et de l’église du village

Plongez 700 ans en arrière grâce à un parcours scénographique inédit, au cœur de ce château médiéval exceptionnel, ancienne résidence des Archevêques de Narbonne.

Au centre du village se dresse fièrement le château, entouré de hautes murailles et de tours crénelées. À travers le récit de Guilhem Bélibaste et de Bernard de Farges, revivez l’histoire du XIVᵉ siècle lors d’une visite audio-guidée immersive.

Tout au long du parcours, vous découvrirez

– des fresques reconstituées,

– une maquette du château,

– des vidéo-projections et des films,

– promenade sur le chemin de ronde et une exploration du donjon.

Inclus dans le billet d’entrée visite libre de l’église Saint-Étienne

Prolongez votre découverte avec la visite libre de l’église médiévale Saint-Étienne, où vous pourrez admirer un magnifique retable du XVIᵉ siècle. Uniquement de 14h à 17h.

Pour prolonger la visite

Profitez d’une immersion totale en déjeunant à la Rôtisserie Médiévale.

Offrez-vous une expérience gustative hors du temps !

Savourez des mets authentiques du XIIIᵉ siècle, dans une ambiance costumée, servis sur de véritables tranchoirs de pain en guise d’assiettes.

Réservation obligatoire pour le déjeuner médiéval 09 81 64 09 11

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 11 chateau.villerouge@villerouge.fr

English :

European Heritage Days 2025

Free tour of the château and village church:

Immerse yourself in 700 years of history with a unique scenographic tour of this exceptional medieval château, former residence of the Archbishops of Narbonne.

The castle stands proudly in the center of the village, surrounded by high walls and crenellated towers. Through the stories of Guilhem Bélibaste and Bernard de Farges, relive the history of the 14th century on an immersive audio tour.

Along the way, you’ll discover

– reconstructed frescoes,

– a model of the château,

– video projections and films,

– a walk along the parapet walk and an exploration of the dungeon.

Included in admission: free tour of Saint-Étienne church

Extend your visit with a free tour of the medieval church of Saint-Étienne, featuring a magnificent 16th-century altarpiece. Only from 2pm to 5pm.

To extend your visit

Enjoy total immersion with lunch at the Rôtisserie Médiévale.

Treat yourself to a timeless culinary experience!

Savor authentic 13th-century dishes, served in costume on real bread slicers.

Reservations required for medieval lunch: 09 81 64 09 11

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Freie Besichtigung des Schlosses und der Dorfkirche

Tauchen Sie dank eines neuartigen szenografischen Rundgangs 700 Jahre in die Vergangenheit ein, ins Herz dieses außergewöhnlichen mittelalterlichen Schlosses, der ehemaligen Residenz der Erzbischöfe von Narbonne.

Im Zentrum des Dorfes erhebt sich stolz die Burg, die von hohen Mauern und zinnenbewehrten Türmen umgeben ist. Erleben Sie die Geschichte des 14. Jahrhunderts anhand der Erzählungen von Guilhem Bélibaste und Bernard de Farges auf einer immersiven Audioführung.

Auf dem Rundgang werden Sie Folgendes entdecken:

– rekonstruierte Fresken,

– ein Modell des Schlosses,

– videoprojektionen und Filme,

– spaziergang auf dem Wehrgang und eine Erkundung des Bergfrieds.

Im Eintrittsticket enthalten: Freie Besichtigung der Kirche Saint-Étienne

Verlängern Sie Ihre Entdeckungsreise mit einer freien Besichtigung der mittelalterlichen Kirche Saint-Étienne, in der Sie einen wunderschönen Altaraufsatz aus dem 16. Nur von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Um den Besuch zu verlängern:

Tauchen Sie bei einem Mittagessen in der Rôtisserie Médiévale ganz in die Geschichte ein.

Gönnen Sie sich ein zeitloses Geschmackserlebnis!

Genießen Sie authentische Gerichte aus dem 13. Jahrhundert in einer kostümierten Atmosphäre, die auf echten Brotschneidemaschinen als Teller serviert werden.

Reservierung für das mittelalterliche Mittagessen erforderlich: 09 81 64 09 11

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Visita gratuita del castello e della chiesa del villaggio:

Fate un tuffo indietro nel tempo di 700 anni grazie a una visita scenografica unica nel cuore di questo eccezionale castello medievale, antica residenza degli arcivescovi di Narbonne.

Il castello si erge fiero al centro del villaggio, circondato da alte mura e torri merlate. Attraverso i racconti di Guilhem Bélibaste e Bernard de Farges, rivivete la storia del XIV secolo in un tour audio coinvolgente.

Lungo il percorso, scoprirete

– affreschi ricostruiti

– un modello del castello

– proiezioni video e filmati,

– una passeggiata lungo il parapetto e un’esplorazione delle segrete.

Incluso nel biglietto d’ingresso: visita gratuita della chiesa di Saint-Étienne

Estendete la vostra visita con un tour autoguidato della chiesa medievale di Saint-Étienne, dove potrete ammirare una magnifica pala d’altare del XVI secolo. Solo dalle 14:00 alle 17:00.

Per prolungare la visita:

Godetevi un’immersione totale con un pranzo alla Rôtisserie Médiévale.

Regalatevi un’esperienza culinaria senza tempo!

Assaporate gli autentici piatti del XIII secolo, serviti su vere affettatrici di pane in costume.

Prenotazione obbligatoria per il pranzo medievale: 09 81 64 09 11

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Visita gratuita del castillo y de la iglesia del pueblo:

Retroceda 700 años en el tiempo gracias a un recorrido escenográfico único por el corazón de este excepcional castillo medieval, antigua residencia de los arzobispos de Narbona.

El castillo se alza orgulloso en el centro del pueblo, rodeado de altas murallas y torres almenadas. A través de los relatos de Guilhem Bélibaste y Bernard de Farges, reviva la historia del siglo XIV en un audioguía inmersivo.

Por el camino, descubrirá

– frescos reconstruidos

– una maqueta del castillo

– proyecciones de vídeo y películas

– un paseo por el parapeto y una exploración de la mazmorra.

Incluido en el billete de entrada: visita gratuita a la iglesia de Saint-Étienne

Prolongue su visita con una visita autoguiada a la iglesia medieval de Saint-Étienne, donde podrá admirar un magnífico retablo del siglo XVI. Sólo de 14:00 a 17:00 h.

Prolongar la visita

Disfrute de una inmersión total con un almuerzo en la Rôtisserie Médiévale.

Disfrute de una experiencia culinaria intemporal

Saboree auténticos platos del siglo XIII, servidos en auténticas rebanadoras de pan disfrazadas.

Imprescindible reservar para el almuerzo medieval: 09 81 64 09 11

