JEP 2025 VOYAGE DANS LE TEMPS À VILLEROUGE-TERMENÈS Villerouge-Termenès dimanche 21 septembre 2025.

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Visite commentée du château et du village de Villerouge-Termenès.

Le guide vous fera découvrir l’histoire et les facettes de ce village marqué par la période du catharisme.

Tout au long du parcours, vous découvrirez

– des fresques reconstituées,

– une maquette du château,

– des vidéo-projections et des films,

– promenade sur le chemin de ronde et une exploration du donjon.

Durée de la visite 2h

Inclus dans le billet d’entrée visite libre de l’église Saint-Étienne

Prolongez votre découverte avec la visite libre de l’église médiévale Saint-Étienne, où vous pourrez admirer un magnifique retable du XVIᵉ siècle. Uniquement de 14h à 17h.

Pour prolonger la visite

Profitez d’une immersion totale en déjeunant à la Rôtisserie Médiévale.

Offrez-vous une expérience gustative hors du temps !

Savourez des mets authentiques du XIIIᵉ siècle, dans une ambiance costumée, servis sur de véritables tranchoirs de pain en guise d’assiettes.

Réservation obligatoire pour le déjeuner médiéval 09 81 64 09 11

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 11 chateau.villerouge@villerouge.fr

English :

European Heritage Days 2025

Guided tour of the castle and village of Villerouge-Termenès.

The guide will introduce you to the history and facets of this village, marked by the period of Catharism.

Along the way, you’ll discover

– reconstructed frescoes,

– a model of the castle,

– video projections and films,

– walk along the parapet walk and explore the keep.

Tour duration: 2 hours

Included in admission: free tour of Saint-Étienne church

Extend your discovery with a self-guided tour of the medieval church of Saint-Étienne, where you can admire a magnificent 16th-century altarpiece. Only from 2pm to 5pm.

To extend your visit

Enjoy total immersion with lunch at the Rôtisserie Médiévale.

Treat yourself to a timeless culinary experience!

Savor authentic 13th-century dishes, served in costume on real bread slicers.

Reservations required for medieval lunch: 09 81 64 09 11

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Kommentierte Besichtigung des Schlosses und des Dorfes Villerouge-Termenès.

Der Führer zeigt Ihnen die Geschichte und die Facetten dieses Dorfes, das von der Zeit des Katharismus geprägt wurde.

Auf dem gesamten Rundgang werden Sie entdecken

– rekonstruierte Fresken,

– ein Modell der Burg,

– videoprojektionen und Filme,

– spaziergang auf dem Wehrgang und eine Erkundung des Bergfrieds.

Dauer des Rundgangs: 2 Stunden

Im Eintrittsticket enthalten: Freie Besichtigung der Kirche Saint-Étienne

Verlängern Sie Ihre Entdeckungsreise mit einer freien Besichtigung der mittelalterlichen Kirche Saint-Étienne, in der Sie einen wunderschönen Altaraufsatz aus dem 16. Nur von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Um den Besuch zu verlängern:

Tauchen Sie bei einem Mittagessen in der Rôtisserie Médiévale ganz in die Geschichte ein.

Gönnen Sie sich ein zeitloses Geschmackserlebnis!

Genießen Sie authentische Gerichte aus dem 13. Jahrhundert in einer kostümierten Atmosphäre, die auf echten Brotschneidemaschinen als Teller serviert werden.

Reservierung für das mittelalterliche Mittagessen erforderlich: 09 81 64 09 11

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Visita guidata del castello e del villaggio di Villerouge-Termenès.

La guida vi racconterà la storia e le sfaccettature di questo villaggio, segnato dal periodo del catarismo.

Lungo il percorso, scoprirete

– affreschi ricostruiti

– un modello del castello

– proiezioni video e filmati,

– una passeggiata lungo il parapetto e un’esplorazione del torrione.

Durata della visita: 2 ore

Incluso nel biglietto d’ingresso: visita gratuita della chiesa di Saint-Etienne

Estendete la vostra visita con un tour autoguidato della chiesa medievale di Saint-Étienne, dove potrete ammirare una magnifica pala d’altare del XVI secolo. Solo dalle 14.00 alle 17.00.

Per prolungare la visita:

Godetevi un’immersione totale con un pranzo alla Rôtisserie Médiévale.

Regalatevi un’esperienza culinaria senza tempo!

Assaporate gli autentici piatti del XIII secolo, serviti su vere affettatrici di pane in costume.

Prenotazione obbligatoria per il pranzo medievale: 09 81 64 09 11

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

Visita guiada del castillo y del pueblo de Villerouge-Termenès.

El guía le contará la historia y las facetas de este pueblo marcado por el periodo del catarismo.

A lo largo del recorrido, descubrirá

– frescos reconstruidos

– una maqueta del castillo

– proyecciones de vídeo y películas

– un paseo por el parapeto y una exploración de la torre del homenaje.

Duración de la visita: 2 horas

Incluido en el billete de entrada: visita libre de la iglesia de Saint-Étienne

Prolongue su visita con una visita autoguiada a la iglesia medieval de Saint-Étienne, donde podrá admirar un magnífico retablo del siglo XVI. Sólo de 14:00 a 17:00 h.

Prolongar la visita

Disfrute de una inmersión total con un almuerzo en la Rôtisserie Médiévale.

Disfrute de una experiencia culinaria intemporal

Saboree auténticos platos del siglo XIII, servidos en auténticas rebanadoras de pan disfrazadas.

Imprescindible reservar para el almuerzo medieval: 09 81 64 09 11

