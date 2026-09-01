Informations pratiques

Belpech

JEP 2026 – 18ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES SALSAÏRES

Avenue Charles de Gaulle Belpech Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2026.

– Participez au 18ème Grand Chapitre de la confrérie des Salsaïres.

à 8h30 : Accueil des confréries

à 10h : Mise en tenue et défilé jusqu’à l’Eglise

à 12h15 : Intronisations

à 13h : Apéritif suivi d’un repas gastronomique.

Animation musicale.

Infos et inscriptions au repas :

06 78 49 95 41 | 07 80 34 82 64 | conf.les.salsaires@gmail.com

Inscrivez vous également à la cérémonie de remise du label “Village d’accueil des véhicules d’époque” qui se déroulera dans la matinée, dès 11h15.

Confirmation de présence souhaitée avant le 12 septembre : mairie@belpech.fr | 04 68 60 60 15. .

Avenue Charles de Gaulle Belpech 11420 Aude Occitanie +33 6 78 49 95 41 conf.les.salsaires@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 – 18ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES SALSAÏRES Belpech a été mis à jour le 2026-09-10 par 11 – OT Collines Cathares Tourisme