JEP 2026 – 18ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES SALSAÏRES Belpech
dimanche 20 septembre 2026 · Belpech
Informations pratiques
Belpech
JEP 2026 – 18ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES SALSAÏRES
Avenue Charles de Gaulle Belpech Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2026.
– Participez au 18ème Grand Chapitre de la confrérie des Salsaïres.
à 8h30 : Accueil des confréries
à 10h : Mise en tenue et défilé jusqu’à l’Eglise
à 12h15 : Intronisations
à 13h : Apéritif suivi d’un repas gastronomique.
Animation musicale.
Infos et inscriptions au repas :
06 78 49 95 41 | 07 80 34 82 64 | conf.les.salsaires@gmail.com
Inscrivez vous également à la cérémonie de remise du label “Village d’accueil des véhicules d’époque” qui se déroulera dans la matinée, dès 11h15.
Confirmation de présence souhaitée avant le 12 septembre : mairie@belpech.fr | 04 68 60 60 15. .
Avenue Charles de Gaulle Belpech 11420 Aude Occitanie +33 6 78 49 95 41 conf.les.salsaires@gmail.com
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English :
L’événement JEP 2026 – 18ÈME CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DES SALSAÏRES Belpech a été mis à jour le 2026-09-10 par 11 – OT Collines Cathares Tourisme