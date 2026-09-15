Informations pratiques

Évreux

JEP 2026 à Évreux : Visite guidée du Temple Protestant d’Évreux

5 Rue du Chantier Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Temple Protestant de la ville d’Évreux vous ouvre ses portes.

Présentation des lieux et découverte de l’exposition réalisée en 2025 par le service Archives et Patrimoines de la ville d’Evreux à l’occasion de l’anniversaire des 70 ans du temple. L’occasion de visite un lieu du patrimoine de la reconstruction qui a même gardé son mobilier et décor d’origine.

Visite guidée à 15h30 sans réservation. .

5 Rue du Chantier Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 70 47 50 03

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English : JEP 2026 à Évreux : Visite guidée du Temple Protestant d’Évreux

L’événement JEP 2026 à Évreux : Visite guidée du Temple Protestant d’Évreux Évreux a été mis à jour le 2026-09-11 par Comptoir des Loisirs