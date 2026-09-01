JEP 2026 à la Tour de l’Honneur Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
JEP 2026 à la Tour de l’Honneur
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’office de tourisme Médoc -Vignoble vous informe :
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de la Tour vous proposent :
Les 2 jours de 10h à 17h, non-stop, avec au programme :
– Démonstration de cotte de mailles par Jean-Marie Da Silva.
– Les Amis de la Tour vous accueilleront au donjon pour vous faire découvrir son musée dédié à l’histoire et à l’archéologie du Médoc, son jardin médiéval, ainsi que l’accès au toit-terrasse offrant une vue panoramique exceptionnelle
-Exposition de reproductions de cartes postales anciennes du Médoc
– Exposition sur les abbayes du nord-Médoc
– Présence sur le site d’une troupe de Vikings ! .
Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 60 14 amisdelatour@gmail.com
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English : JEP 2026 à la Tour de l’Honneur
L’événement JEP 2026 à la Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Médoc-Vignoble
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