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JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois

samedi 19 septembre 2026 · Caunes-Minervois

JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
11160 Caunes-Minervois
Département
Aude
Tarif
5 5 Tarif réduit Tarif réduit

Caunes-Minervois

JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Entrée à tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Visite guidée de l’abbaye à 10h30.   .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 

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English :

L’événement JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme

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