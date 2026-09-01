Informations pratiques

Caunes-Minervois

JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS

Caunes-Minervois Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrée à tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Visite guidée de l’abbaye à 10h30. .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44

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English :

L’événement JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme