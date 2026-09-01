AGENDA · Caunes-Minervois
JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois
samedi 19 septembre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS
Caunes-Minervois Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Entrée à tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Visite guidée de l’abbaye à 10h30. .
Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44
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English :
L’événement JEP 2026 – ABBAYE DE CAUNES-MINERVOIS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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