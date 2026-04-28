Le Minihic-sur-Rance

JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais

Musée atelier de la Landriais Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le patrimoine en danger , par l’association des Amis de la Baie de la Landriais.

Lancement d’une cagnotte au profit de la restauration de la cale sèche en bois de la Landriais, unique en Europe. .

Musée atelier de la Landriais Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme