JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais Le Minihic-sur-Rance
JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais Le Minihic-sur-Rance samedi 19 septembre 2026.
Le Minihic-sur-Rance
JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais
Musée atelier de la Landriais Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le patrimoine en danger , par l’association des Amis de la Baie de la Landriais.
Lancement d’une cagnotte au profit de la restauration de la cale sèche en bois de la Landriais, unique en Europe. .
Musée atelier de la Landriais Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement JEP 2026 Association des Amis de la Baie de la Landriais Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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