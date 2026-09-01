Informations pratiques

Lupersat

JEP 2026 Atelier Botsuak Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes

18 Chez Latour Lupersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes d’un atelier de fabrication de marionnettes pas comme les autres.

L’art de la marionnette constitue un patrimoine culturel à protéger et à transmettre. Pourtant, les métiers qui lui sont liés rencontrent aujourd’hui de plus en plus de difficultés à se maintenir. Amoureux des marionnettes, curieux d’un art un peu décalé ou simplement à la recherche d’une sortie inédite, venez découvrir notre atelier de fabrication et son espace d’exposition-vente. Votre visite sera aussi une manière de soutenir notre activité et la permanence de cet artisanat d’art. Nous vous recommandons cette découverte hors des sentiers battus, assurément divertissante, en compagnie de marionnettes délurées et de recycréatures venues d’un autre monde. Venez comme vous êtes, seul, en famille ou entre amis.

Contact Laurence Kus atelier.botsuak@gmail.com 06.11.28.50.52 .

18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52 atelier.botsuak@gmail.com

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English : JEP 2026 Atelier Botsuak Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes

L’événement JEP 2026 Atelier Botsuak Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes Lupersat a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme