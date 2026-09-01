Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

JEP 2026 – Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois

1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En écho à l’exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire », le service Gestion et Prévention des déchets de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois vous propose un temps d’échange autour de la redevance incitative et des bonnes pratiques de tri des déchets.

En écho à l’exposition « Archéologie : Les poubelles de l’Histoire », le service Gestion et Prévention des déchets de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois vous propose un temps d’échange autour de la redevance incitative et des bonnes pratiques de tri des déchets. Une occasion de faire le lien entre les vestiges du passé et les enjeux environnementaux d’aujourd’hui. .

1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 16 83 50

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English : JEP 2026 – Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois

In conjunction with the exhibition “Archeology: The Trash Cans of History,” the Waste Management and Prevention Department of the Greater Villeneuve Communityinvites you to a discussion on the incentive-based fee system and best practices for waste sorting.

L’événement JEP 2026 – Ateliers et stand d’information : les déchets aujourd’hui en Grand Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne