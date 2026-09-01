Informations pratiques

Sauveterre-de-Rouergue

JEP 2026 Balade commentée à deux voix autour du Sentier d’art en bastide

Boulevard Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Entre patrimoine médiéval et création contemporaine.

Venez à la rencontre de la bastide de Sauveterre-de-Rouergue à l’occasion d’une balade insolite commentée à deux voix par le Pays d’Art et d’Histoire des bastides du Rouergue et le Pôle des métiers d’art du Pays Ségali.

Un dialogue entre patrimoine bâti de la cité médiévale et création contemporaine à travers les ruelles et chemins de la bastide. .

Boulevard Lapérouse Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 98 61 74 64 artetsavoirfaire@gmail.com

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English :

Between medieval heritage and contemporary art.

L’événement JEP 2026 Balade commentée à deux voix autour du Sentier d’art en bastide Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)