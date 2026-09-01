JEP 2026 – BALADE COMMENTÉE ET BALADE SONORE Fitou
samedi 19 septembre 2026 · Fitou
Informations pratiques
Fitou
JEP 2026 – BALADE COMMENTÉE ET BALADE SONORE
6 avenue de la Mairie Fitou Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une sortie randonnée vers la Combe de Remiols. Egalement dans la matinée visite de la Chapelle Saint Aubin sur inscription par téléphone obligatoire.
Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie.
Balade Sonore « Histoire de Pierres » de Félix Blum à Fitou possible durant la journée .
Balade audio pour explorer Fitou sous une autre oreille d’une durée de 45minutes. Prêt de casque audio sur place.
14h00 à 17h00 Ouverture de l’Église Saint Julien et Sainte Basilisse l’après-midi.
18h00 à20h00 Ouverture de la Chapelle 21 rue du Château, 11510
Exposition Patricia Vasil – Sculptures en terre cuite .
6 avenue de la Mairie Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 88 00 02 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP 2026 – BALADE COMMENTÉE ET BALADE SONORE Fitou a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Corbières & Salanque
À voir aussi à Fitou (Aude)
- JEP 2026 – DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FITOU Fitou 20 septembre 2026