Informations pratiques

Fitou

JEP 2026 – BALADE COMMENTÉE ET BALADE SONORE

6 avenue de la Mairie Fitou Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une sortie randonnée vers la Combe de Remiols. Egalement dans la matinée visite de la Chapelle Saint Aubin sur inscription par téléphone obligatoire.

Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie.

Balade Sonore « Histoire de Pierres » de Félix Blum à Fitou possible durant la journée .

Balade audio pour explorer Fitou sous une autre oreille d’une durée de 45minutes. Prêt de casque audio sur place.

14h00 à 17h00 Ouverture de l’Église Saint Julien et Sainte Basilisse l’après-midi.

18h00 à20h00 Ouverture de la Chapelle 21 rue du Château, 11510

Exposition Patricia Vasil – Sculptures en terre cuite .

6 avenue de la Mairie Fitou 11510 Aude Occitanie +33 6 88 00 02 49

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English :

L’événement JEP 2026 – BALADE COMMENTÉE ET BALADE SONORE Fitou a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Corbières & Salanque