JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque Place de l’église Saint-Lunaire
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque
Place de l’église Eglise Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 :
Balades contées « Sur les traces de Sylla Laraque » par la Compagnie La Passée, qui vous invite à découvrir Saint-Lunaire à travers la vie de ce fondateur de la station balnéaire.
Déroulé de la balade : 1h de marche lente avec arrêts fréquents et possibilité de s’asseoir. Un passage sur le sable.
Lieu de rendez-vous ce jour : église – Place de l’église. .
Place de l’église Eglise Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25
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English :
L’événement JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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