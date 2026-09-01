JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque Place de l’église Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque

Place de l’église Eglise Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 :

Balades contées « Sur les traces de Sylla Laraque » par la Compagnie La Passée, qui vous invite à découvrir Saint-Lunaire à travers la vie de ce fondateur de la station balnéaire.

Déroulé de la balade : 1h de marche lente avec arrêts fréquents et possibilité de s’asseoir. Un passage sur le sable.

Lieu de rendez-vous ce jour : église – Place de l’église. .

Place de l’église Eglise Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25

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English :

L’événement JEP 2026 – Balade contée – Sur les traces de Sylla Laraque Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme