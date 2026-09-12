JEP 2026 BALADE HISTORIQUE DANS LES VIGNES DE FONTFROIDE Narbonne
samedi 19 septembre 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
JEP 2026 BALADE HISTORIQUE DANS LES VIGNES DE FONTFROIDE
Narbonne Aude
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Balade historique dans les vignes de Fontfroide avec une dégustation Accord mets-vins.
Découvrez 1000 ans d’histoire viticole avec une balade historique dans les vignes, guidée par Laure de Chevron Villette !
Au cœur des Journées européennes du patrimoine, les vins de Fontfroide vous invitent à découvrir un patrimoine vivant, ancré dans l’histoire et résolument tourné vers l’avenir.
Un terroir chargé de 1000 ans d’histoire !
Réservation obligatoire
.
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 06 92 communication@vins-de-fontfroide.fr
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English :
Historical Walk Through the Fontfroide Vineyards with a Food-and-Wine Pairing Tasting.
Discover 1,000 years of winemaking history with a historical walk through the vineyards, guided by Laure de Chevron Villette!
As part of European Heritage Days, the wines of Fontfroide invite you to discover a living heritage, rooted in history and firmly focused on the future.
A terroir steeped in 1,000 years of history!
Reservations required
L’événement JEP 2026 BALADE HISTORIQUE DANS LES VIGNES DE FONTFROIDE Narbonne a été mis à jour le 2026-08-31 par
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