Informations pratiques

Calmont

JEP 2026- BALADE PLANTES COMESTIBLES

16 Avenue de Mazères Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Lauragais Nature et la Médiathèque L’Autan des Mots vous invitent à une balade nature le samedi 19 septembre de 10h à 12h, sur les berges de la rivière Hers Vif à Calmont.

Au fil d’une promenade conviviale, partez à la rencontre des plantes sauvages comestibles qui poussent naturellement dans cet environnement préservé. Apprenez à reconnaître quelques espèces locales, découvrez leurs usages culinaires traditionnels et les précautions indispensables à leur cueillette.

Cette sortie est également l’occasion de porter un regard différent sur le patrimoine naturel de notre territoire, en observant la richesse de la flore qui accompagne les paysages de la vallée de l’Hers.

Une activité accessible à tous, mêlant découverte, observation et partage de connaissances autour des trésors végétaux qui nous entourent.

Sortie sur inscription auprès de la médiathèque- places limitées. .

16 Avenue de Mazères Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 mediatheque@calmont31.fr

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English :

%C0 As part of Heritage Days, the Lauragais Nature association and the L’Autan des Mots Media Library invite you to a nature walk on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m., along the banks of the Hers Vif River in Calmont.

L’événement JEP 2026- BALADE PLANTES COMESTIBLES Calmont a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE