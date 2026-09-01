JEP 2026 : Balades avec Hector « Pirate corsaire à la barbe fleurie » Rue de la Verrerie Pauillac
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Verrerie · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
JEP 2026 : Balades avec Hector « Pirate corsaire à la barbe fleurie »
Rue de la Verrerie Office de Tourisme Médoc Vignoble Pauillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Balade entre l’Office de Tourisme Médoc Vignoble et le Port de Plaisance animée par Hector Mossant, ancien marin de Pauillac. En sa compagnie, vous partirez à la découverte de l’histoire de Pauillac, de son Port, de l’Estuaire, de La Fayette et des visées mémorielles à travers ses récits d’ancien marin.
La balade longe la passerelle en bordure d’Estuaire en direction du Port (environ 500m).
Cette animation prendra place dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Sur réservation. .
Rue de la Verrerie Office de Tourisme Médoc Vignoble Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 03 08 contact@medocvignoble.com
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English : JEP 2026 : Balades avec Hector « Pirate corsaire à la barbe fleurie »
L’événement JEP 2026 : Balades avec Hector « Pirate corsaire à la barbe fleurie » Pauillac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble
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