JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans
samedi 19 septembre 2026 · Allemans
Informations pratiques
Allemans
JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau
Allemans Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
JEP 2026
A cette occasion, un repas d’inspiration Renaissance vous est proposé dans le parc diu Manoir du Lau.
Au menu (20€) :
– Butinage autour de l’Hypocras et ses péchés mignons,
– Terrine de poissons sauce herbacée
– Cuisse de poulet du Manoir et meli-mélo de légumes
– Faisselle miel et confiture
– Dessert
– Vin et café compris .
Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 22 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau
L’événement JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne