Informations pratiques

Allemans

JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau

Allemans Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

JEP 2026

A cette occasion, un repas d’inspiration Renaissance vous est proposé dans le parc diu Manoir du Lau.

Au menu (20€) :

– Butinage autour de l’Hypocras et ses péchés mignons,

– Terrine de poissons sauce herbacée

– Cuisse de poulet du Manoir et meli-mélo de légumes

– Faisselle miel et confiture

– Dessert

– Vin et café compris .

Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 22 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau

L’événement JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne