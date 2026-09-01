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JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans

samedi 19 septembre 2026 · Allemans

JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
24600 Allemans
Département
Dordogne
Tarif
20 20 Tarif de base - plein tarif

Allemans

JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau

Allemans Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

JEP 2026
A cette occasion, un repas d’inspiration Renaissance vous est proposé dans le parc diu Manoir du Lau.

Au menu (20€) :
– Butinage autour de l’Hypocras et ses péchés mignons,
– Terrine de poissons sauce herbacée
– Cuisse de poulet du Manoir et meli-mélo de légumes
– Faisselle miel et confiture
– Dessert
– Vin et café compris   .

Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 22 48 

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English : JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau

L’événement JEP 2026 – Banquet au Manoir du Lau Allemans a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne