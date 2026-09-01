Informations pratiques

Cambieure

JEP 2026 CAMBIEURE

3 Rue de l’Église Cambieure Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées Européenne du Patrimoine l’association Les Amis du Patrimoine de Cambieure vous invitent à visiter l’exposition de photos Cambieure de 1900 à nos jours et à participer à un rallye photos dans le village.

L’église de Cambieure sera également ouverte à des visites groupées.

Rendez-vous à l’Oustal du Sou de 10h à 17h.

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3 Rue de l’Église Cambieure 11240 Aude Occitanie amisdupatrimoinecambieure@gmail.com

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English :

In celebration of theEuropean Heritage Days, the association Les Amis du Patrimoine de Cambieure invites you to visit the photo exhibition “Cambieure from 1900 to the Present” and to participate in a photo scavenger hunt through the village.

The Cambieure Church will also be open for group tours.

Meet at the Oustal du Sou from 10 a.m. to 5 p.m.

L’événement JEP 2026 CAMBIEURE Cambieure a été mis à jour le 2026-08-11 par