JEP 2026 CAMBIEURE Cambieure
dimanche 20 septembre 2026 · Cambieure
Informations pratiques
Cambieure
JEP 2026 CAMBIEURE
3 Rue de l’Église Cambieure Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées Européenne du Patrimoine l’association Les Amis du Patrimoine de Cambieure vous invitent à visiter l’exposition de photos Cambieure de 1900 à nos jours et à participer à un rallye photos dans le village.
L’église de Cambieure sera également ouverte à des visites groupées.
Rendez-vous à l’Oustal du Sou de 10h à 17h.
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3 Rue de l’Église Cambieure 11240 Aude Occitanie amisdupatrimoinecambieure@gmail.com
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English :
In celebration of theEuropean Heritage Days, the association Les Amis du Patrimoine de Cambieure invites you to visit the photo exhibition “Cambieure from 1900 to the Present” and to participate in a photo scavenger hunt through the village.
The Cambieure Church will also be open for group tours.
Meet at the Oustal du Sou from 10 a.m. to 5 p.m.
L’événement JEP 2026 CAMBIEURE Cambieure a été mis à jour le 2026-08-11 par