Informations pratiques

Hauterive

JEP 2026 Chasses au trésor Alta Ripa…

Place de la Mairie Hauterive Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes ! Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre commune à travers un programme convivial, ludique et accessible à tous.

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Place de la Mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 62 06 30 morgand.marilyne@orange.fr

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English :

Hauterive’s cultural heritage invites you to explore! Come discover or rediscover the history of our town through a program that’s friendly, fun, and accessible to everyone.

L’événement JEP 2026 Chasses au trésor Alta Ripa… Hauterive a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations