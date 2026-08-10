JEP 2026 Chasses au trésor Alta Ripa… Hauterive
samedi 19 septembre 2026 · Hauterive
Informations pratiques
Hauterive
JEP 2026 Chasses au trésor Alta Ripa…
Place de la Mairie Hauterive Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le patrimoine de Hauterive vous ouvre ses portes ! Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre commune à travers un programme convivial, ludique et accessible à tous.
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Place de la Mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 62 06 30 morgand.marilyne@orange.fr
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English :
Hauterive’s cultural heritage invites you to explore! Come discover or rediscover the history of our town through a program that’s friendly, fun, and accessible to everyone.
L’événement JEP 2026 Chasses au trésor Alta Ripa… Hauterive a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations