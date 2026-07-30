Informations pratiques

Coustaussa

JEP 2026 CHÂTEAU DE COUSTAUSSA

Coustaussa Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’un des plus grands châteaux de l’Aude.

Plongez au cœur de 850 ans d’histoire en visitant le château de Coustaussa, l’un des plus grands châteaux de l’Aude.

Lors de visites commentées en français ou en anglais, laissez-vous guider à travers ses remparts, son histoire et ses secrets. Admirez les panoramas exceptionnels sur la vallée de la Salz, Couiza et les Capitelles, et ressentez la magie d’un site qui a traversé les siècles.

Vendredi journée spéciale pour les groupes scolaires dans le cadre de l’opération Levez les yeux (sur réservation).

Participation libre. Réservation recommandée

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Coustaussa 11190 Aude Occitanie +33 6 14 30 70 71

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English :

Guided tour of one of the largest castles in the Aude department.

Immerse yourself in 850 years of history with a tour of Coustaussa Castle, one of the largest castles in the Aude department.

During guided tours in French or English, let yourself be guided through its ramparts, its history, and its secrets. Admire the exceptional panoramic views of the Salz Valley, Couiza, and the Capitelles, and experience the magic of a site that has stood the test of time.

Friday: Special day for school groups as part of the “Look Up” initiative (by reservation).

Admission is free. Reservations recommended.

L’événement JEP 2026 CHÂTEAU DE COUSTAUSSA Coustaussa a été mis à jour le 2026-07-30 par