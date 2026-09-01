Informations pratiques

Cucugnan

JEP 2026 – CHÂTEAU DE QUÉRIBUS

Cucugnan Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h30 à 19h00

Accès au Château de Quéribus au tarif spécial JEP réduit à 8€ (gratuit jusqu’à 12ans). .

Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr

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English :

L’événement JEP 2026 – CHÂTEAU DE QUÉRIBUS Cucugnan a été mis à jour le 2026-09-04 par 11 – OT Corbières & Salanque