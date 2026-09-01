AGENDA · Cucugnan
JEP 2026 – CHÂTEAU DE QUÉRIBUS Cucugnan
dimanche 20 septembre 2026 · Cucugnan
Informations pratiques
Cucugnan
JEP 2026 – CHÂTEAU DE QUÉRIBUS
Cucugnan Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre,
Accès au Château de Quéribus au tarif spécial JEP réduit à € (gratuit jusqu’à 12ans). .
Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr
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English :
L’événement JEP 2026 – CHÂTEAU DE QUÉRIBUS Cucugnan a été mis à jour le 2026-09-04 par 11 – OT Corbières & Salanque
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