UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

JEP 2026 Château des ducs de bourbon Rue du Château Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château des Ducs de Bourbon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’expositions sur Montluçon et la vallée du cher et de l’exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge ?
Toutes les 30 minutes vous pourrez accéder à la tour carrée par groupe de 12 visiteurs max, en fonction des conditions météorologiques.
  .

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84  contact@cdb.montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour of the exhibition on Montluçon and the Cher Valley, as well as the exhibition “What’s New in the Middle Ages?”
Every 30 minutes, you can visit the square tower in groups of up to 12 visitors, weather permitting.

L’événement JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)