JEP 2026 Château des ducs de bourbon Rue du Château Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de l’expositions sur Montluçon et la vallée du cher et de l’exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge ?
Toutes les 30 minutes vous pourrez accéder à la tour carrée par groupe de 12 visiteurs max, en fonction des conditions météorologiques.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
Self-guided tour of the exhibition on Montluçon and the Cher Valley, as well as the exhibition “What’s New in the Middle Ages?”
Every 30 minutes, you can visit the square tower in groups of up to 12 visitors, weather permitting.
L’événement JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
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