JEP 2026 Château des ducs de bourbon Rue du Château Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’expositions sur Montluçon et la vallée du cher et de l’exposition Quoi de neuf au Moyen-Âge ?

Toutes les 30 minutes vous pourrez accéder à la tour carrée par groupe de 12 visiteurs max, en fonction des conditions météorologiques.

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

Self-guided tour of the exhibition on Montluçon and the Cher Valley, as well as the exhibition “What’s New in the Middle Ages?”

Every 30 minutes, you can visit the square tower in groups of up to 12 visitors, weather permitting.

L’événement JEP 2026 Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme