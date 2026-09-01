JEP 2026 – Château des Vallons Verteuil-d’Agenais
samedi 19 septembre 2026 · Verteuil-d'Agenais
Informations pratiques
Verteuil-d’Agenais
JEP 2026 – Château des Vallons
Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Surplombant la campagne, le château des Vallons offre une véritable parenthèse hors du temps. Les visiteurs pourront y découvrir une terrasse, un jardin, une luxueuse bibliothèque, ainsi que des meubles et tableaux anciens.
Sur réservation.
Surplombant la campagne, le château des Vallons offre une véritable parenthèse hors du temps. Les visiteurs pourront y découvrir une terrasse, un jardin, une luxueuse bibliothèque, ainsi que des meubles et tableaux anciens.
Sur réservation. .
Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 18 17 16
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English : JEP 2026 – Château des Vallons
Overlooking the countryside, the Château des Vallons offers a truly timeless retreat. Visitors can enjoy a terrace, a garden, a luxurious library, as well as antique furniture and paintings.
By reservation only.
L’événement JEP 2026 – Château des Vallons Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne
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