Informations pratiques

Verteuil-d’Agenais

JEP 2026 – Château des Vallons

Château des Vallons Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Surplombant la campagne, le château des Vallons offre une véritable parenthèse hors du temps. Les visiteurs pourront y découvrir une terrasse, un jardin, une luxueuse bibliothèque, ainsi que des meubles et tableaux anciens.

Sur réservation.

Surplombant la campagne, le château des Vallons offre une véritable parenthèse hors du temps. Les visiteurs pourront y découvrir une terrasse, un jardin, une luxueuse bibliothèque, ainsi que des meubles et tableaux anciens.

Sur réservation. .

Château des Vallons Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 18 17 16

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English : JEP 2026 – Château des Vallons

Overlooking the countryside, the Château des Vallons offers a truly timeless retreat. Visitors can enjoy a terrace, a garden, a luxurious library, as well as antique furniture and paintings.

By reservation only.

L’événement JEP 2026 – Château des Vallons Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne