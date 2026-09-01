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AGENDA · Désertines

JEP 2026 – Chorale de La Biachette Mélodie Espace François Mitterrand Désertines

samedi 19 septembre 2026 · Espace François Mitterrand · Désertines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Espace François Mitterrand
Adresse
11 rue Joliot Curie
Ville
03630 Désertines
Département
Allier
Tarif

Désertines

JEP 2026 – Chorale de La Biachette Mélodie

Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez écouter la chorale de la Biachette Mélodie à 17h30 suivi d’une verre de l’amitié.
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Espace François Mitterrand 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41  mediatheque-desertines03@orange.fr

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English :

As part of European Heritage Days, come listen to the Biachette Mélodie choir at 5:30 p.m., followed by a friendly get-together.

L’événement JEP 2026 – Chorale de La Biachette Mélodie Désertines a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme

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