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JEP 2026 – Circuit artistique à Laroque-Timbaut Musée Gertrude Shoen Laroque-Timbaut

samedi 19 septembre 2026 · Musée Gertrude Shoen · Laroque-Timbaut

JEP 2026 – Circuit artistique à Laroque-Timbaut Musée Gertrude Shoen Laroque-Timbaut

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Gertrude Shoen
Adresse
9 Place de la Halle
Ville
47340 Laroque-Timbaut
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Laroque-Timbaut

JEP 2026 – Circuit artistique à Laroque-Timbaut

Musée Gertrude Shoen 9 Place de la Halle Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez à la découverte d’un circuit artistique réunissant peintures et sculptures. Le parcours relie les ateliers de deux artistes, le musée Gertrude Schoen et plusieurs œuvres exposées dans des vitrines, notamment celle de l’ADMR, jusqu’à la salle Valois.
Partez à la découverte d’un circuit artistique réunissant peintures et sculptures. Le parcours relie les ateliers de deux artistes, le musée Gertrude Schoen et plusieurs œuvres exposées dans des vitrines, notamment celle de l’ADMR, jusqu’à la salle Valois.   .

Musée Gertrude Shoen 9 Place de la Halle Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 60 38 

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English : JEP 2026 – Circuit artistique à Laroque-Timbaut

Set out to explore an art tour featuring paintings and sculptures. The tour connects the studios of two artists, the Gertrude Schoen Museum, and several works on display in showcases—notably those at the ADMR—all the way to the Valois Hall.

L’événement JEP 2026 – Circuit artistique à Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne

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