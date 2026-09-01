JEP 2026 – CONCERT D’ORGUE Montréal
dimanche 20 septembre 2026 · Montréal
Informations pratiques
Montréal
JEP 2026 – CONCERT D’ORGUE
Place Saint-Vincent Montréal Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Avec ses 4 claviers, 57 jeux et plus de 3000 tuyaux, l’orgue de la collégiale de Montréal est le plus grand de l’Aude et l’un des plus anciens : c’est un véritable joyau du patrimoine montréalais.
L’association des Amis de l’orgue et de la collégiale vous propose un concert de trois jeunes organistes du conservatoire de Toulouse. Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Félix Mendelssohn, César Franck, Jehan Alain, etc.).
Libre participation aux frais. .
Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie orguemontreal11@gmail.com
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English :
L’événement JEP 2026 – CONCERT D’ORGUE Montréal a été mis à jour le 2026-09-10 par 11 – OT Collines Cathares Tourisme
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